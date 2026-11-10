A pocas horas de la histórica visita del papa León XIV a la Basílica de Luján, se dieron a conocer las recomendaciones y restricciones para quienes participen de la vigilia y de la Santa Misa que se celebrará este miércoles 11 de noviembre, a las 10.

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La organización estableció una lista de elementos que los asistentes podrán ingresar y otros que estarán prohibidos por razones de seguridad y organización. Entre los objetos autorizados figuran el mate, los termos, las reposeras, las sillas plegables y las banderas sin asta, mientras que no se permitirá el acceso con carpas, bebidas alcohólicas, drones ni paraguas rígidos.

La información fue difundida por El Civismo, que detalló las condiciones que deberán tener en cuenta los peregrinos antes de acercarse al santuario.

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Qué se puede llevar a la misa del Papa en Luján

Quienes concurran podrán asistir con distintos elementos para permanecer durante varias horas en los espacios habilitados. Entre los objetos permitidos se encuentran:

Bolsas de dormir y aislantes.

Linternas de mano.

Termos y equipos de mate.

Gorras, protector solar y repelente.

Abrigo, capas de lluvia y paraguas plegables.

Alimentos con utensilios descartables y bolsas para residuos.

Papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos.

Botellas de agua y recipientes plásticos.

Baterías portátiles (powerbanks).

Binoculares pequeños.

Bolsos y mochilas de hasta 15 litros de capacidad .

Banderas sin asta de hasta 2 por 2 metros.

Reposeras y sillas plegables.

Cuáles son los objetos prohibidos

Por motivos de seguridad, habrá controles para impedir el ingreso de determinados elementos. La lista incluye:

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Mascotas, excepto perros de asistencia.

Bebidas alcohólicas y envases de vidrio.

Armas y objetos punzocortantes.

Drones, láseres y punteros láser.

Valijas y mochilas de más de 15 litros.

Pirotecnia y líquidos inflamables.

Bicicletas, monopatines, rollers y cascos.

Computadoras y walkie-talkies.

Paraguas no plegables, bastones y astas rígidas.

Palos para selfies de 20 centímetros o más.

Objetivos fotográficos desmontables.

Carpas y sombrillas.

Megáfonos y bocinas de aire.

Horarios de acceso y servicios para los peregrinos

Las puertas de los espacios destinados a recibir a los fieles se abrirán este martes 10 de noviembre a las 18.00, para dar comienzo a la vigilia previa a la celebración.

Durante la espera habrá sectores equipados con pantallas gigantes para seguir las actividades, además de puestos sanitarios y gastronómicos.

Uno de los espacios de mayor capacidad estará ubicado en el Parque San Martín, donde se dispondrán servicios para acompañar la llegada y permanencia de los peregrinos.

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La recomendación para quienes viajen hasta Luján es organizar con anticipación lo que llevarán, respetar las restricciones establecidas y contemplar que deberán permanecer varias horas en los sectores habilitados antes de la misa encabezada por el pontífice.