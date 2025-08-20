ANMAT emitió un comunicado rectificando la información sobre el lote de tomate triturado Marolio. El organismo indicó que el alimento no representa un riesgo sanitario para los consumidores ya que no eran gusanos sino brotes de semilla lo que se observó en los lotes de la ciudad de Rojas.

Ads

“En el mismo, se informa que a partir de la observación a través de la lupa estereoscópica binocular con aumento 2X, se observan brotes o germinaciones de color blanco, de superficie lisa y homogénea que salen de las semillas del tomate, descartando la presencia de microstomum sp”, añadió el comunicado de ANMAT descartando de esta manera el gusano mencionado en una primera comunicación sobre el producto.

“A partir de este resultado se infiere que los hallazgos detectados por el Municipio de Rojas se corresponden con la presencia de germen crecido de semillas de tomate, lo cual no representa un riesgo sanitario para aquellos que consuman o tengan en su poder el producto”, concluyeron.

Ads

Expertos criticaron los extensos plazos para las actuaciones de ANMAT en este tipo de intervenciones.

Ads