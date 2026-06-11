La Sociedad Rural de Cañuelas y el Gobierno municipal, que lidera Marisa Fassi, formalizaron un convenio donde los productores podrán encargarse de la reparación y mantenimiento de los caminos rurales a cambio de descuentos significativos de hasta un 75% en el importe de la tasa de Red Vial.

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La iniciativa contó con la participación de la intendenta Fassi y el secretario de Producción, Juan Ángel Cruz, por el sector público; mientras que Manuel Córdoba de la Vega, Ismael Goñi y Hernán Bustos asistieron en representación de la entidad ruralista.

Según informó El Ciudadano, el partido de Cañuelas posee una extensa red que supera los 800 kilómetros de caminos rurales. La falta de contraprestación municipal y el consecuente bache financiero habían configurado un escenario crítico, con una morosidad estimada que ronda el 90%, generando un “círculo vicioso”, según palabras de Hernán Bustos, productor local y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Cañuelas, al que ahora se intenta dar un corte

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Ante la ecuación de que "el productor no paga porque el municipio no hace, y el municipio no hace porque el productor no paga", la propuesta del sector fue permitir que los frentistas presenten un proyecto de mejora ante la comuna. Una vez aprobado por el área respectiva, los productores contratan de forma directa las obras de alterado, relleno de pantanos o colocación de tosca, y posteriormente presentan las facturas para que el monto invertido sea descontado en el momento del pago de la tasa vial en hasta un 75% de su monto.

El sistema es acumulativo, es decir, las inversiones no quedan limitadas al vencimiento de una única cuota de la tasa, y se fomenta que varios vecinos pueden agruparse para encarar obras de mayor envergadura. Asimismo, se convino que los trabajos sean ejecutados exclusivamente por empresas y contratistas locales.

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Desde la entidad ruralista, Bustos recalcó que no se pretenden "obras faraónicas", sino soluciones efectivas a los anegamientos e instó a los proveedores a presentar “presupuestos lógicos”.