Para quienes cada temporada toman la Ruta 2 rumbo a la Costa Atlántica, encontrar un buen lugar para detenerse puede ser parte de la experiencia del viaje. Entre las distintas alternativas que aparecen a lo largo del camino se encuentra Majirena, ubicado sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 204, en la zona de Dolores.

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El establecimiento propone una parada que va más allá de tomar un café o cargar combustible. Su principal atractivo está en la variedad de productos y en la propuesta gastronómica, con un espacio pensado para recorrer, comprar y descansar antes de continuar viaje.

Ubicado sobre la Ruta Provincial 2, kilómetro 204, en Dolores, Majirena se convirtió con el paso de los años en uno de los paradores gastronómicos más reconocidos del camino hacia la Costa.

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El negocio nació vinculado a la producción y venta de champiñones frescos y con el tiempo amplió su propuesta hasta convertirse en un verdadero almacén de productos regionales y delicatessen.

Hoy se pueden encontrar hongos frescos y secos, quesos, salamines, membrillo, especias, aceites, mermeladas, conservas y distintos productos de elaboración propia.

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Entre sus productos más buscados aparecen las especias y condimentos, además de variedades de hongos y productos de fiambrería.

Pero Majirena no se destaca solamente por lo que vende. El ambiente también forma parte de la experiencia: madera, grandes ventanales, música clásica y una atención que los visitantes suelen destacar.

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⭐ ¿Qué dicen las reseñas?

La valoración actual de Majirena en Google es de 4,6 sobre 5, con más de 3.000 reseñas, un número importante para un establecimiento ubicado sobre una ruta.

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Entre los comentarios aparece una coincidencia: la calidad de los productos y la atención son los principales puntos positivos.

También hay viajeros que remarcan que se trata de una parada prácticamente tradicional en los viajes hacia la Costa.

📍 Majirena: Ruta Provincial 2 km 204, Dolores.

⏰ Los horarios publicados actualmente indican atención de lunes a sábado de 8 a 20 y domingos de 9 a 20.

👉 Tip para quienes viajan desde Buenos Aires: si vas hacia la Costa, prestá atención para no pasarte de largo. Una vez que avanzás por la zona de la división de la autovía, volver puede significar tener que recorrer varios kilómetros.