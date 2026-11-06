El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña tras declararlo culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.

Ads

La destitución contó con la aprobación unánime del Congreso. En su lugar, esta misma jornada asumió en su reemplazo el hasta ahora vicepresidente, Pedro Alliana.

Conocida la destitución, el Ministerio Público pidió la detención de Peña, en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles en el escándalo financiero de Ueno Bank.

Ads

Peña no compareció el viernes en su juicio político en el Senado, pese a haber prometido defenderse en persona, mientras los legisladores avanzaban en un proceso que podría destituirlo por el colapso del Ueno Bank vinculado a su administración. A Peña se le acusa de usar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia la entidad, mientras los reguladores pasaban por alto préstamos internos riesgosos.

La incautación de Ueno por parte del Banco Central (BCP) esta semana sacudió el sistema financiero y político de Paraguay, y dejó a casi 3 millones de clientes sin acceso a sus ahorros, lo que provocó manifestaciones multitudinarias.

Ads

Poco antes de la votación, Peña afirmó en su cuenta de X que había presentado su renuncia para evitar más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad.

Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal. Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados. Que Dios bendiga al Paraguay. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

"No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal", señaló en un mensaje en el que también llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.