Un grave episodio de violencia y discriminación sacudió a la ciudad bonaerense de 9 de Julio. De acuerdo a lo que informaron medios como El Día y 24Con, durante la madrugada del lunes, un grupo de alumnos de un reconocido colegio protagonizó un ataque contra Federico, un adolescente con discapacidad motriz, frente a su vivienda.

Según relató la familia, los agresores llegaron en varios vehículos y, desde allí, comenzaron a gritar insultos dirigidos al joven, utilizando expresiones claramente discriminatorias como “paralítico de mierda”, "imbécil" y "mogólico". La situación se agravó cuando arrojaron fuegos artificiales hacia la casa, generando miedo y angustia no solo en Federico, sino en todo su entorno familiar.

#9deJulio “PARALÍTICO, IMBÉCIL”: ALUMNOS DE UN RECONOCIDO COLEGIO, PASARON EN CAMIONETAS POR LA PUERTA DE LA CASA DE UN COMPAÑERO DE LA ESCUELA CON DISCAPACIDAD MOTRIZ Y ADEMÁS DE INSULTOS DISCRIMINATORIOS LANZARON FUEGOS ARTIFICIALES CONTRA LAS VENTANAS



Desde los vehículos,… pic.twitter.com/7HesKA5vTo — 24con (@24conurbano) December 26, 2025

“El daño emocional que esto provoca es enorme. Es un ataque discriminatorio espantoso e inadmisible”, expresó Pamela, la madre del adolescente, quien confirmó que avanzarán con la denuncia correspondiente. Además, señaló que los responsables ya habrían sido identificados.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.40 de la madrugada, en una acción que fue organizada y deliberada, y que despertó una fuerte indignación en la comunidad local. Vecinos y organizaciones reclamaron que el caso no quede impune y exigieron respuestas tanto de las autoridades como de la institución educativa involucrada.

