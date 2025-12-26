"Paralítico de mierda": alumnos hostigaron y atacaron la casa de un compañero con discapacidad en 9 de Julio
Un grupo de estudiantes pasó en vehículos por la vivienda de un adolescente con discapacidad motriz, lo insultó con expresiones discriminatorias y lanzó petardos contra las ventanas. La familia hará la denuncia y los agresores ya estarían identificados.
Un grave episodio de violencia y discriminación sacudió a la ciudad bonaerense de 9 de Julio. De acuerdo a lo que informaron medios como El Día y 24Con, durante la madrugada del lunes, un grupo de alumnos de un reconocido colegio protagonizó un ataque contra Federico, un adolescente con discapacidad motriz, frente a su vivienda.
Según relató la familia, los agresores llegaron en varios vehículos y, desde allí, comenzaron a gritar insultos dirigidos al joven, utilizando expresiones claramente discriminatorias como “paralítico de mierda”, "imbécil" y "mogólico". La situación se agravó cuando arrojaron fuegos artificiales hacia la casa, generando miedo y angustia no solo en Federico, sino en todo su entorno familiar.
“El daño emocional que esto provoca es enorme. Es un ataque discriminatorio espantoso e inadmisible”, expresó Pamela, la madre del adolescente, quien confirmó que avanzarán con la denuncia correspondiente. Además, señaló que los responsables ya habrían sido identificados.
El hecho ocurrió alrededor de las 3.40 de la madrugada, en una acción que fue organizada y deliberada, y que despertó una fuerte indignación en la comunidad local. Vecinos y organizaciones reclamaron que el caso no quede impune y exigieron respuestas tanto de las autoridades como de la institución educativa involucrada.
