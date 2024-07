El marplatense Damián Jajarabilla, con 643 puntos (324 en la primera parte y 319 en la segunda), se ubicó en el puesto número 52, entre los 64 participantes, en la clasificación para la competencia de tiro con arco, especialidad recurvo individual, en la jornada - 1 de los Juegos Olímpicos París 2024.

“Recién sobre el final me sentí cómodo con el tiro, ahí apareció ese disparo que estaba buscando. Era una lucha interna, conmigo mismo, para buscarlo. Y eso me ayudó a no sentirme tan nervioso”, dijo Damián ni bien terminó de competir.

Su rival, en la primera ronda de eliminación, que se disputará el martes próximo, será el uzbeko Amirkhon Sadikov, quien terminó decimotercero, con 674 puntos. El mejor en la clasificación fue el surcoreano Woojin Kim, con 686 puntos. El país asiático es la potencia en este deporte.

En cuanto a la competencia, cada uno de los 64 arqueros disparó hoy (25 de julio) 72 flechas, a una diana de 122 centímetros de diámetro y dispuesta a 70 metros de distancia para determinar, a partir de sus aciertos, su posición de cara a la instancia eliminatoria. Allí, a partir del martes 30, los cruces se ordenarán de acuerdo a la clasificación general por lo que el arquero mejor ubicado se enfrentará al 64°, el segundo lo hará con el 63°, y así sucesivamente. Los duelos por las medallas se celebrarán el domingo 4.

De las historias fantásticas a la competencia

De pequeño y en los inicios de su adolescencia, Jajarabilla se metió en las historias fantásticas que describían distintos mundos medievales, donde el arco y las flechas eran elementos fundamentales para los protagonistas, como "El Señor de los Anillos", "Harry Potter" y "Star Wars". Eso lo llevó a querer probar el deporte por sí mismo, y se enamoró a primera vista.

Para Damián, el deportista que dio sus primeros pasos en el tiro con arco en el Tiro Federal de su Mar del Plata natal a principios de 2013, además de ser su primera experiencia olímpica, estos Juegos marcarán un hecho más que significativo: se convertirá en el primer arquero argentino en disputar unos Juegos Olímpicos desde que Claudio Pafundi y Ángel Bello lograran los puestos 75° y 81°, respectivamente, en Seúl 1988.

Ausente del programa olímpico por 52 años, esta disciplina hizo su aparición en los Juegos Olímpicos de París 1900 y, tras algunas presencias salteadas hasta Amberes 1920, cumplirá en París con su decimocuarta edición consecutiva desde su reintroducción en Múnich 1972.

La mejor marca que logró Jajarabilla en su carrera fue de 668 puntos, en el Sudamericano de Maricá (Brasil) 2024, de donde se llevó la medalla de plata y este récord nacional.

Jajarabilla consiguió una plaza para estos Juegos al finalizar tercero en el Preolímpico Panamericano de Medellín, que se disputó en abril pasado. En aquella oportunidad se ubicó tercero, detrás de Nicholas D'Amour (Islas Vírgenes y de Santiago Arcila (Colombia) y pese a que había sólo dos vacantes disponibles, como el colombiano se clasificó luego a la competencia por equipos, liberó una plaza, que terminó en manos de Damián.

Ese boleto olímpico que logró en Medellín se le había negado en 2021 cuando se quedó a las puertas de los Juegos de Tokio luego de un gran desempeño en el Preolímpico de París, donde terminó noveno.