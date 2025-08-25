La propuesta salarial del Poder Ejecutivo se puso a consideración desde las primeras horas de este lunes en las asambleas presenciales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) en las 20 departamentales de la provincia.

La oferta finalmente aceptada por mayoría consiste en un 5% de incremento a abonar en dos tramos: 2,5% con el pago del sueldo de agosto y 2,5% con el pago del sueldo de octubre, aplicable sobre la base de cálculo del mes de julio de 2025.

Por la aceptación de la propuesta se expresaron: La Plata, San Martín, Necochea, Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, Mar del Plata, San Isidro, Avellaneda Lanús, Zárate Campana, Trenque Lauquen, Pergamino, Bahía Blanca, Morón, Mercedes y Azul. Por el rechazo: Dolores, Moreno Rodríguez, San Nicolás y Junín.

Según la propuesta se define una instancia de revisión de inflación durante el mes de septiembre y la reapertura de la negociación en el mes de octubre.

Al respecto el Secretario General de la AJB Hugo Russo expresó “las asambleas de las 20 departamentales debatieron y expresaron hoy la aceptación de esta nueva propuesta que se suma, en un contexto muy difícil, a las recomposiciones ya obtenidas durante este año. Si bien valoramos el sostenimiento de la paritaria desde la AJB continuaremos trabajando en estos meses por el mejoramiento integral de la Carrera Judicial principalmente buscando fortalecer las categorías mas bajas y llegar con las subcategorías a jubilados y jubiladas”.

La AJB puso a disposición de sus afiliados la calculadora de sueldos en la siguiente página web https://ajb.org.ar/calculadora-de-sueldos/

En cuanto a los jubilados y pensionadps, y en virtud de estar cerrada ya la liquidación de IPS para el pago de haberes del mes en curso, cobrarán este aumento con el correspondiente retroactivo de la primera cuota de agosto con los haberes de septiembre.