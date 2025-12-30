El transporte público de pasajeros vuelve a atravesar momentos complejos en el conurbano bonaerense. En medio de un paro de choferes por salarios y aguinaldos adeudados, el gobierno de la provincia de Buenos Aires eliminó una prohibición histórica que promete reducir los costos operativos de las líneas de colectivos con la habilitación de unidades propulsadas a Gas Natural Comprimido (GNC).

El foco más crítico del conflicto se registra en Berazategui, donde las líneas concesionadas a la empresa MOQSA permanecen paralizadas por una medida de fuerza de los choferes. Actualmente, ocho líneas no están circulando: la 148, 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. En particular, los trabajadores de la línea 148, perteneciente a la empresa El Nuevo Halcón, efectuaron protestas frente a la sede porteña de la UTA y en una de las cabeceras de la compañía.

Los choferes denuncian la falta de pago del sueldo y del aguinaldo, situación que afecta a unas 500 familias, mientras que solo en la línea 148 hay 40 colectivos parados. A través de un comunicado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) afirmó que acompaña a los trabajadores y cuestionó tanto a la empresa como a las autoridades gubernamentales.

“Estamos trabajando de manera casi inhumana y sin siquiera cobrar nuestros sueldos ni el aguinaldo”, señalaron los choferes, quienes además denunciaron el mal estado de las unidades y la escasez de colectivos en circulación. Según el gremio, deberían estar funcionando más del quíntuple de los vehículos actuales. En ese contexto, desde la UTA advirtieron que “las autoridades parecen mirar para otro lado”.

Mientras el conflicto se agrava, las empresas de transporte sostienen que la ecuación económica del sector es insostenible. Argumentan que el valor del boleto y las compensaciones tarifarias que reciben de Nación y Provincia no alcanzan para cubrir los costos operativos.

En este escenario, a través de la Resolución 389/25 del Ministerio de Transporte bonaerense, se autorizó a las líneas de colectivos urbanos e interurbanos de media distancia a incorporar unidades a GNC, combustible que hasta ahora estaba prohibido en territorio bonaerense.

La iniciativa se apoya en una tendencia que comenzó a gestarse en 2018 y que fue finalmente avalada por el ENARGAS en 2022, con la aprobación de los requisitos de seguridad. De hecho, la empresa Metropol ya dio los primeros pasos al presentar dos colectivos a gas y anunciar la incorporación de 150 unidades, que inicialmente circularían en las líneas 65 y 151.

En agosto de 2024, tras realizar pruebas piloto, el gerente general de Metropol Argentina, Sebastián Presumido, destacó que los buses a GNC permiten una “notable reducción de las emisiones de carbono y un ahorro significativo en los costos operativos”.