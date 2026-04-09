En medio de un nuevo conflicto en el transporte público, el Gobierno nacional aseguró que ya cumplió con el pago de los subsidios correspondientes al mes de abril y advirtió que aplicará sanciones a las empresas de colectivos que no garanticen un nivel mínimo de servicio.

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A través de un comunicado, la Secretaría de Transporte informó que, junto a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se encuentra fiscalizando la prestación del servicio urbano de pasajeros. En ese marco, detectaron una disminución en la cantidad de unidades en circulación en comparación con la jornada anterior.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta situación se produce pese a que el Estado abonó los subsidios “en el cuarto día hábil del mes” y a que las empresas habían asumido el compromiso de sostener e incluso mejorar la frecuencia de los servicios.

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El conflicto se da en un contexto de reclamos por parte de las compañías del sector, que venían denunciando demoras en los pagos y un incremento en los costos operativos, especialmente por la suba del gasoil, uno de los principales insumos de la actividad.

Frente a este escenario, la Secretaría de Transporte indicó que ya se labraron actas de infracción a las líneas que no están cumpliendo con las condiciones mínimas de prestación y remarcó que avanzará con medidas para sancionar los incumplimientos.

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“El objetivo es garantizar la correcta prestación del servicio público y proteger a los usuarios”, señalaron desde el organismo, al tiempo que reafirmaron que se tomarán “todas las medidas necesarias” ante eventuales irregularidades.