Desde este jueves por la mañana las empresas de colectivos cortaron el servicio de transporte público para presionar por un aumento del boleto. A la vez, los choferes no cobraron su sueldo.

Según informó el medio local diario4v.com, si las empresas no obtienen el aumento del boleto no pagarán los sueldos a los choferes. Además, dado el comienzo del fin de semana largo si no los depositan antes de las 15.00 el retraso en el pago podría llegar a una semana.

“Hay choferes que no están de acuerdo con esto, con cortar el servicio de un momento al otro, porque la cara son los trabajadores”, le confiaron a diario4v.com.

Los vecinos se quejaron del corte sorpresivo: “tomé un colectivo a las 9 de la mañana y les estaban diciendo a los pasajeros que los iban a acercar lo que más podían. Que los estaban obligando a volver a la base para pelear por la suba de colectivos”, dijeron a Diario Necochea.