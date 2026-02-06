Un paro de choferes de colectivos genera complicaciones este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con numerosas líneas que no prestan servicio o lo hacen de manera parcial.

La medida de fuerza, que comenzó a la medianoche por reclamos de salarios y viáticos impagos, afecta a trabajadores de varias empresas del transporte urbano.

Las líneas que no funcionan este viernes 6 de febrero

22

148

159

219

236

300

333

372

383

407

437

500

502

504 (Merlo e Ituzaingó)

506

507

508

584

603

619

634

707

La medida incluye también líneas de empresas como MOGSM y MOQSA, que operan rutas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos municipios del conurbano bonaerense.

En algunos casos, ciertos servicios solo funcionan parcialmente o con frecuencias reducidas, mientras que otras unidades permanecen totalmente paralizadas hasta que haya avances en las negociaciones salariales.

El paro de colectivos impacta directamente en la movilidad de miles de pasajeros que a primera hora de la mañana intentaron trasladarse hacia sus trabajos o actividades cotidianas, generando demoras, aglomeraciones en paradas y mayor demanda en trenes y subtes.

Ante este escenario, las autoridades y gremios convocados aún no informaron si la medida se extenderá durante el fin de semana o si habrá instancias de diálogo para solucionar el conflicto.

