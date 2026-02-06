Paro de colectivos: qué líneas no funcionan y cómo impacta la medida en el AMBA
Una protesta de choferes afecta este jueves a varias líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con interrupciones y servicios reducidos.
Un paro de choferes de colectivos genera complicaciones este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con numerosas líneas que no prestan servicio o lo hacen de manera parcial.
La medida de fuerza, que comenzó a la medianoche por reclamos de salarios y viáticos impagos, afecta a trabajadores de varias empresas del transporte urbano.
Las líneas que no funcionan este viernes 6 de febrero
- 22
- 148
- 159
- 219
- 236
- 300
- 333
- 372
- 383
- 407
- 437
- 500
- 502
- 504 (Merlo e Ituzaingó)
- 506
- 507
- 508
- 584
- 603
- 619
- 634
- 707
La medida incluye también líneas de empresas como MOGSM y MOQSA, que operan rutas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos municipios del conurbano bonaerense.
En algunos casos, ciertos servicios solo funcionan parcialmente o con frecuencias reducidas, mientras que otras unidades permanecen totalmente paralizadas hasta que haya avances en las negociaciones salariales.
El paro de colectivos impacta directamente en la movilidad de miles de pasajeros que a primera hora de la mañana intentaron trasladarse hacia sus trabajos o actividades cotidianas, generando demoras, aglomeraciones en paradas y mayor demanda en trenes y subtes.
Ante este escenario, las autoridades y gremios convocados aún no informaron si la medida se extenderá durante el fin de semana o si habrá instancias de diálogo para solucionar el conflicto.
