Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro de 72 horas en Bahía Blanca y en todo el país, en rechazo a cambios en el esquema de pagos que, según denuncian, implican un recorte en sus ingresos y ponen en riesgo la continuidad de la atención a los afiliados.

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La medida fue respaldada por la Asociación Médica de Bahía Blanca, cuyo titular, Claudio Pastori, advirtió sobre las consecuencias del nuevo sistema. “Es inviable seguir de esta manera”, sostuvo, y alertó que la situación “puede tener un impacto directo en la salud pública” del municipio.

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Según explicó el dirigente, la modificación impulsada por el organismo nacional cambia la lógica de remuneración ya que se elimina el pago por consulta y se establece un esquema per cápita mensual. En términos concretos, indicó que un médico pasaría a percibir alrededor de 2.100 pesos por afiliado al mes, lo que equivale a unos 25.000 pesos anuales por paciente.

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“El problema es que se deja de pagar la consulta, llevando la contraprestación a niveles muy bajos. Hoy una consulta particular ronda los 40 mil pesos”, comparó Pastori, quien consideró que se trata de “un recorte encubierto” que no contempla la complejidad de la atención de adultos mayores, quienes suelen requerir múltiples controles mensuales.

A este escenario se suman demoras en los pagos. Desde la entidad médica señalaron que existen atrasos desde enero de 2026, lo que agrava aún más la situación. En ese sentido, la médica y secretaria de la Asociación Médica de Bahía Blanca, Alejandra Crisafulli remarcó que “todavía estamos esperando el abono de las consultas de ese mes”, mientras se implementan cambios en el convenio.

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Si bien hasta el momento no se registraron renuncias formales, el conflicto genera incertidumbre entre los profesionales. “Hay colegas que han manifestado que, de no haber una solución, podrían dejar de trabajar con PAMI”, indicó Pastori.

La preocupación también alcanza al sistema de salud pública local. Desde la Asociación Médica advirtieron a las autoridades municipales que una eventual salida de médicos de cabecera podría derivar en una mayor demanda en hospitales como el Municipal y el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna.

Durante la medida de fuerza, que se extenderá hasta el miércoles por la noche, se garantizará la atención de urgencias, aunque podrían verse afectados los controles habituales y consultas programadas. “Nuestra intención es evitar que los pacientes se vean perjudicados, pero la situación se volvió insostenible”, concluyó Pastori.