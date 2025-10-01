Las partes en conflicto retomaron las negociaciones en medio de un histórico paro de 21 días. Tras la falta de acuerdo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria.

En la última reunión, la Municipalidad que gobierna Fernando Bouvier hizo una oferta a los empleados y el gremio, tras una asamblea, respondió con una contrapropuesta. Finalmente, no hubo acuerdo.

Con el dictado de la conciliación obligatoria, los empleados municipales deberán retomar sus actividades habituales.

La conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral es una instancia temporal mientras actúa mediando entre las partes en disputa.

“Iniciamos el paro porque nos ofrecían un bono de $ 70.000 y ahora nos ofrecen uno de $ 75.000, si dividimos los 150.000 en los dos meses que no nos lo van a pagar, octubre y diciembre. Es un chiste, no podemos aceptarlo”, coincidieron los trabajadores durante una asamblea, según informó Uno Arrecifes.

La contrapropuesta para el Ejecutivo constó de dos opciones un bono mensual de $ 150,000 hasta diciembre y en enero negociar una paulatina incorporación al sueldo básico ó un aumento salarial progresivo del 10% este mes, otro 10% en noviembre y un 10% más en febrero de 2026.