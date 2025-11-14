El paro de los judiciales afectará a los tribunales nacionales de todo el país, y fue decidido por unanimidad por la 36ª asamblea Nacional Extraordinaria del gremio, que se realizó hace una semana en la ciudad de Mar del Plata.

La UEJN lanzó en sus redes sociales un comunicado enumerando los reclamos que van de la recuperación de la pérdida salarial reclamada por la Corte Suprema, hasta la recomposición salarial de octubre; pasando por el respeto a la carrera administrativa, y la alerta ante las amenazas de reforma previsional y reforma laboral.

La asamblea aprobó el paro y pidió “fortalecer la organización ante los desafíos del país y el mundo del trabajo”.

