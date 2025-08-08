Desde el próximo lunes 11 y hasta el sábado 16 de agosto, los docentes de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) efectuarán un paro total de actividades, sin concurrencia a los lugares de trabajo, en reclamo de aumentos salariales, paritarias libres y mayor financiamiento para la educación superior.

Ads

La medida fue resuelta en una asamblea general extraordinaria convocada por la Asociación de Docentes Universitarios de la UNICEN (Adunce), que contó con amplia participación de afiliados de las distintas sedes. “Por amplia mayoría se decidió ratificar el paro total de actividades en el marco de las resoluciones tomadas por las federaciones de la docencia nacional”, informaron desde el gremio.

Además, el martes 12 de agosto se habrá reuniones en cada sede para organizar acciones de visibilización previstas para el jueves 14. La asamblea también acordó impulsar paros rotativos de 48 horas en las semanas posteriores, con el objetivo de sumar apoyo social para la concreción de una Gran Marcha Federal.

Ads

En paralelo, el personal no docente anunció un paro de 24 horas para el mismo lunes 11, también sin concurrencia, en el marco de una medida nacional resuelta por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun). La protesta responde a “la crítica situación económica que atraviesa el sector, en defensa de nuestros salarios, nuestras condiciones laborales y en apoyo al tratamiento legislativo del Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario”.

Ads