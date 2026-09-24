Un escándalo se desató en la Escuela de Educación Primaria Nº13 “Enrique Mosconi”, ubicada en el municipio de Ensenada, este jueves (24 de septiembre) a la mañana luego de una denuncia policial de un grupo de padres contra un docente.

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Según la denuncia, un profesor de dicha institución supuestamente maltrataba a los chicos. Además, la dura acusación es que los privaba de ir al baño y los castigaba poniendo cinta en sus bocas.

A raíz de ello, varios padres se acercaron a la escuela en el horario de entrada en búsqueda de respuestas. La violencia comenzó a escalar y desembocó en insultos y golpes contra el Equipo de Orientación Escolar y parte del equipo directivo. Tuvo que intervenir la policía.

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Ante esta situación, SUTEBA Ensenada convocó a un paro en el distrito por 36 horas en repudio a la violencia en las escuelas y hacia los docentes. En el caso de UDOCBA, también convocó a un paro de 24 horas para este viernes.

En un comunicado, SUTEBA repudió enérgicamente los ataques sufridos por los trabajadores de la educación. En ese documento, bajo la consigna unificada de “¡Basta de violencia en las escuelas!”, desde el sindicato detallaron que la medida de fuerza inició a partir de las 13:00 horas del jueves y se extenderá durante toda la jornada del viernes.

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“Repudiamos enérgicamente los hechos sucedidos en la Primaria N°13 de nuestra ciudad. No podemos legitimar que sea la violencia la forma de resolver cualquier conflicto en las escuelas”, manifestaron desde las autoridades de la seccional gremial para fundamentar el cese de tareas.