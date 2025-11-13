El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) llevará adelante este jueves en Bahía Blanca un nuevo paro que incluye una movilización para exigir más presupuesto para la educación pública.

La protesta será a las 10.00 frente al Rectorado de la UNS en Colón 80, y también reclamarán salarios iguales al valor de la canasta familiar y el rechazo al pago del impuesto a las ganancias.

"No a las políticas de ajuste en educación", sentenciaron los organizadores desde sus redes sociales.

