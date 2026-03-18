Docentes de La Matanza realizaron un paro distrital este martes en reclamo de justicia por el asesinato de Cristian Eduardo Pereyra, un maestro de 39 años que fue baleado mientras trabajaba como chofer de una aplicación para complementar sus ingresos.

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La medida fue convocada por el Frente de Unidad Docente Matancero y contó con la adhesión de SUTEBA. Durante la jornada no hubo clases en distintos establecimientos del distrito y también se acompañó a la familia en su reclamo ante la Justicia.

“Como trabajadores de la educación nos solidarizamos con los seres queridos de Cristian y con toda la comunidad educativa en este doloroso momento”, expresaron desde el gremio.

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En el marco del Paro Distrital, cros. de UDOCBA La Matanza, encabezados por el Sec. Gral. Distrital Pablo Pedrozo, delegados y afiliadas/os, acompañaron en la Fiscalía a la familia y cros. de Cristian Pereyra, docente asesinado en las últimas horas.

JUSTICIA POR CRISTIAN pic.twitter.com/5q8Md3I5r9 — UDOCBA LA MATANZA (@UdocbaLa) March 17, 2026

El crimen ocurrió cuando Pereyra manejaba su vehículo y, según la información difundida, fue atacado durante un presunto robo. El acusado es Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, un efectivo de la Policía Bonaerense, quien le habría disparado al menos diez veces para sustraerle el auto.

La entereza de las hermanas y la fuerza arrancó un paro a SUTEBA La Matanza y es masivo como la movilización que acompaña el reclamo de verdad y justicia por Cristian Pereyra docente asesinado por la policía mientras trabajaba en app para compensar su salario pic.twitter.com/UUaL0V9use — Nathalia Gonzalez (@NathiGonzalezS) March 17, 2026

Desde SUTEBA La Matanza, su secretaria general Daniela Sposato vinculó el hecho con la situación económica que atraviesan los trabajadores: “Esto no le pasó solo a un trabajador de la educación, nos pasó a los trabajadores como consecuencia del brutal ajuste ejercido desde el Gobierno Nacional. Los trabajadores merecemos ir a trabajar en paz y tener salarios dignos para llevar adelante nuestra tarea, que es enseñar”, sostuvo.

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El caso también tuvo impacto en el ámbito político. El diputado provincial Christian Castillo, del Frente de Izquierda, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para expresar “repudio y dolor” por el crimen y exigir su esclarecimiento.

AHORA en La Matanza los docentes, estudiantes; están movilizados masivamente, en el marco de un paro distrital, en reclamo por verdad y justicia por el asesinato del docente Cristian Pereyra en manos de un policía que quiso robarle y lo mató. La bronca es mucha. pic.twitter.com/sINfkvUgwx — María Ibáñez 💜 (@IbanezMaria17) March 17, 2026

En la iniciativa se detalla que Pereyra se desempeñaba como docente en las Escuelas Técnicas N° 8 y N° 10 de La Matanza, y que fue asesinado mientras trabajaba con una aplicación. Además, se advierte sobre la “gravedad institucional” del hecho y se reclama una investigación independiente para determinar responsabilidades.

En La Matanza, miles en las calles en un paro docente masivo, exigiendo justicia por Cristian Pereyra, asesinado por un efectivo de la Bonaerense que estaba de civil.



Denuncian la precarización de la vida: era docente y hacía Didi para llegar a fin de mes.



Exigimos justicia. pic.twitter.com/gBYLmBMOY6 — Christian Castillo (@chipicastillo) March 17, 2026

El legislador también difundió el proyecto en sus redes sociales, donde apuntó contra la fuerza policial: “A Cristian Pereyra lo asesinó un policía bonaerense de civil mientras manejaba un auto de aplicación para completar sus ingresos como docente en dos escuelas de La Matanza”, señaló.

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Mientras avanza la investigación, el caso sigue generando conmoción en el distrito y suma presión tanto en el plano judicial como político, con una comunidad educativa movilizada que reclama justicia y respuestas.