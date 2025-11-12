Paro docente en Mar del Plata luego de que padres protestaran por supuestos abusos a niñas dentro de la Escuela N°21
Maestros de establecimientos de jurisdicción provincial y municipal realizarán este miércoles una medida de fuerza con movilización. La huelga se lanzó después de que un niño de 10 años del barrio Jorge Newbery fuera acusado de manosear a dos alumnas, y padres se congregaran para pedir explicaciones. Denuncian que personal docente fue agredido.
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a un paro distrital para este miércoles en Mar del Plata y Batán. La medida, lanzada bajo el lema “No a la violencia en las escuelas” pretende repudiar la agresión sufrida por docentes de la escuela 21 este miércoles.
El comunicado oficial, difundido por SUTEBA Mar del Plata, cuenta con la adhesión de varios sindicatos, entre ellos ATE, FEB, UDOCBA y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).
A su vez, los gremios marcharán a las 10.00, iniciando en Avenida Luro y 14 de Julio. Los incidentes se registraron luego de que madres de niñas denunciaran que fueron abusadas dentro del establecimiento por otro alumno, y se concentraran a protestar en las afueras del inmueble a la espera de explicaciones.
En ese marco, también incendiaron la casa donde vive el presunto agresor de 10 años.
