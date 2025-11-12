El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a un paro distrital para este miércoles en Mar del Plata y Batán. La medida, lanzada bajo el lema “No a la violencia en las escuelas” pretende repudiar la agresión sufrida por docentes de la escuela 21 este miércoles.

Ads

El comunicado oficial, difundido por SUTEBA Mar del Plata, cuenta con la adhesión de varios sindicatos, entre ellos ATE, FEB, UDOCBA y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

A su vez, los gremios marcharán a las 10.00, iniciando en Avenida Luro y 14 de Julio. Los incidentes se registraron luego de que madres de niñas denunciaran que fueron abusadas dentro del establecimiento por otro alumno, y se concentraran a protestar en las afueras del inmueble a la espera de explicaciones.

Ads

En ese marco, también incendiaron la casa donde vive el presunto agresor de 10 años.

Ads