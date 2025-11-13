Los trabajadores del Hospital Italiano de Bahía Blanca llevan adelante un paro de actividades en reclamo del pago total de los salarios y la actualización paritaria correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre. La medida, que fue resuelta en asamblea, se mantendrá hasta que se cancele la totalidad de los haberes, según confirmó el delegado de ATSA, Ramiro Palleros.

Ads

“La medida de fuerza se levanta solo con la cancelación del sueldo y la paritaria”, afirmó Palleros en diálogo con LU2. “Se hace insostenible la falta de pago en tiempo y forma. El viernes solo se transfirió el 70% del sueldo, y la paritaria homologada la semana pasada tampoco fue abonada”, explicó.

La situación no es nueva para los trabajadores del centro de salud, que desde hace meses vienen atravesando demoras y pagos parciales. “Durante un tiempo cobramos el 80% del sueldo y el 20% llegaba cuando alguna obra social hacía un pago. Pensamos que con la llegada de la gerenciadora Confederada Salud esto iba a mejorar, pero duró solo dos meses”, señaló el delegado.

Ads

En octubre, el hospital volvió a abonar apenas el 70% de los salarios, y el resto depende del ingreso de fondos provenientes de las obras sociales, que adeudan importantes sumas al establecimiento. “Estamos con la incertidumbre de esperar lo que nos corresponde por ley, que es el sueldo. No hay fecha cierta para el pago del resto”, agregó Palleros.

La crisis de las obras sociales, especialmente la del IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas), impacta directamente en la economía del hospital. “La obra social de la Armada está teniendo serios problemas financieros y eso repercute en los hospitales de la región. Lamentablemente, siempre termina pagando el empleado”, sostuvo el representante sindical.

Ads

Mientras se mantiene el conflicto, el Hospital Italiano garantiza la atención de emergencias, códigos rojos y pacientes oncológicos. “Siempre se respetan los servicios esenciales. No podemos dejar sin atención a un paciente oncológico o de urgencia, aunque el malestar sea grande”, aclaró Palleros.

Desde el gremio confirmaron que las negociaciones con las autoridades del hospital continúan, pero sin avances concretos. “Ayer hubo una reunión esperando que ingresen pagos para poder cancelar los sueldos, pero por ahora no tenemos una respuesta positiva”, concluyó el delegado de ATSA.