Un conflicto gremial en el sector papelero derivó en un colapso logístico en las inmediaciones del Parque Industrial de Zárate, donde decenas de camiones permanecen varados sobre el camino a Costa Brava, sin poder ingresar a la planta de la empresa Softys para retirar cargas programadas.

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La medida de fuerza es impulsada por la Federación del Papel, que decidió paralizar actividades ante la falta de acuerdo paritario con la cámara de fabricantes del sector según informó el medio Corre la Voz. Como parte de la protesta, trabajadores bloquearon el acceso a la planta mediante una cinta que impide el ingreso de cualquier unidad de transporte.

El conflicto no se limita a una sola firma. Según indicaron, al menos nueve empresas se encuentran afectadas de manera simultánea por la medida.

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La situación es problemática para los transportistas que llegaron desde distintos puntos del país y que ahora permanecen detenidos sobre una vía clave para la circulación industrial. La acumulación de camiones en el camino principal genera demoras, complicaciones operativas y un escenario de congestión en uno de los polos productivos más importantes del norte bonaerense.

Las negociaciones entre las partes continúan sin avances significativos. De mantenerse el bloqueo, los choferes deberán pasar una segunda noche consecutiva en sus vehículos, a la espera de una resolución que destrabe el conflicto.

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