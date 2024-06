El paro fue impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) y se da en un escenario signado por el conflicto del financiamiento de la educación superior.

Las universidades públicas vienen advirtiendo desde principio de año por la situación presupuestaria, un reclamo que al principio fue desconocido por el Gobierno nacional, lo que provocó la masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril.

La recomposición del salario fue uno de los puntos centrales de aquella marcha.

En este marco, Casa Rosada llegó a un acuerdo, primero con la UBA y luego con el resto de las universidades nacionales, en torno a la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento. No obstante, no hubo mejoras en la paritaria, donde el Ministerio de Capital Humano negocia con los gremios el porcentaje de actualización de los salarios de docentes y no docentes, que representan el 90% restante del presupuesto de educación superior.

Según cifras difundidos por la UBA, desde enero los profesores universitarios perdieron el 42% de su poder adquisitivo.