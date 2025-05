Este miércoles, trabajadores de la línea 126 iniciaron un paro de colectivos y un piquete en la rotonda de San Justo tras el violento ataque a un chofer, ocurrido anoche en Ciudad Evita, partido de La Matanza. El conductor fue apuñalado en la cabeza, brazos y una pierna por delincuentes que intentaron robarle mientras manejaba.

El hecho ocurrió pasadas las 23.00 del martes en el barrio Villegas, cuando tres ladrones subieron al colectivo simulando ser pasajeros. Según la reconstrucción de los investigadores, esperaron a quedarse a solas con el chofer y lo atacaron con armas blancas.

La víctima intentó defenderse, pero el forcejeo terminó de la peor manera: fue herido con saña por los asaltantes. Si bien se encuentra fuera de peligro, sigue en observación médica por la gravedad de las heridas.

Desde las 00.00, los trabajadores de la línea 126 bloquean el tránsito en la intersección de Ruta 4 y Monseñor Bufano, exigiendo mayor seguridad en la zona. La medida se extenderá durante toda la jornada.

“Queremos vivir, esto es insostenible. El compañero viene a trabajar y no sabe si vuelve a su casa”, expresó Julián, delegado de la línea, en diálogo con TN. “No vamos a esperar a que maten a un chofer para tomar medidas”, agregó, visiblemente conmocionado.

El delegado denunció además que hay al menos seis hechos similares registrados en la misma zona. “La Matanza es tierra de nadie”, lamentó.

Julián también advirtió sobre el trasfondo del conflicto: “Trabajamos por $2,50 y no tenemos seguridad. Ya no se aguanta más”. En ese sentido, no descartó que otras líneas de colectivos se sumen al reclamo a lo largo del día si no hay respuestas oficiales.