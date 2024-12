Los bloques de la oposición buscan ponerle un freno a la iniciativa que busca avanzar con la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, que fue derogada en 2016 y comenzará a surtir efecto en los próximos comicios.

Pese a que no está previsto su tratamiento en la brevedad, el PRO bonaerense que preside Cristian Ritondo adelantó el rechazo “con firmeza el intento de Axel Kicillof de reinstalar las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires".

"Esta maniobra representa un grave retroceso institucional que pone en riesgo la calidad democrática y prioriza intereses personales por encima de las necesidades de los bonaerenses”, indicó

También recordaron que la normativa en cuestión fue implementada por la exgobernadora del PRO: “En 2016, la reforma impulsada por María Eugenia Vidal limitó los mandatos consecutivos, marcando un antes y un después en la lucha contra el clientelismo y los feudos políticos. Pretender deshacer este avance es volver al pasado, donde el poder se perpetuaba en detrimento de los ciudadanos”.

“La democracia exige alternancia y renovación. Desde el PRO, no permitiremos que se vulneren estos valores fundamentales. No a la reelección indefinida, no al retroceso democrático”, enfatizaron desde la bancada amarilla.

Por otra parte, desde el bloque Unión Renovación y Fe de la Cámara de Diputados, presidida por Gustavo Cuervo, emitieron un comunicado en sintonía con el PRO al manifestar su rechazo a la eliminación de la reelección indefinida.

En ese sentido, los libertarios dialoguistas manifestaron “su más enérgico rechazo a la iniciativa que impulsa el oficialismo de la provincia de Buenos Aires con sus socios estratégicos del Pro y el Radicalismo bonaerense, pretendiendo dejar sin efecto el limite a las reelecciones establecido por ley 14.836”.

Allí aseguraron: “Es una burla para la sociedad toda que, en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país, la dirigencia quiera enquistarse en el poder y perpetuar sus privilegios. El pueblo argentino y bonaerense ya expresó a través de las urnas su voluntad de terminar con los privilegios de la casta y exigió que por una vez se legisle por y para ellos”.

“Por eso volvemos a poner énfasis en el rechazo de plano de cualquier ley que quiera volver a favorecer a un puñado de dirigentes. Dejamos en claro a la sociedad y a los medios de comunicación que muchas veces encubren a determinados sectores del arco político, que tanto el Pro como el Radicalismo de la Provincia van a ser cómplices de una ley que solo le vuelve a dar poder a los mismos de siempre”, cerraron.