Por Ramiro Pablo Gómez

La historia es así. A partir del 21 de diciembre rige el pase sanitario en toda la Provincia de Buenos Aires y quienes no tengan dos dosis de la vacuna contra el coronavirus se verán impedidos de realizar una serie de actividades hasta tanto no completen el esquema de vacunación.

Mientras se apunta contra los antivacunas como los originadores de este conflicto hay 2.200.574 de bonaerenses que no están dentro de este grupo ya que se aplicaron la primera dosis pero no la segunda. Es decir, no le escaparon a la primera aguja pero no completaron el esquema y, por lo tanto, no tienen pase sanitario.

Las actividades a las que no pueden concurrir son las siguientes:

Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados: centros culturales gimnasios, cines, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas; salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos, actos y reuniones con gran participación de personas; bares y restaurantes.

Realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y/o municipales.

Trámites presenciales ante entidades privados, cuando impliquen aglomeramiento de personas.

Trabajadores que realicen atención al público, ya sea de entidades públicas o privadas.

El gobierno bonaerense aclaró que esta lista es “meramente enunciativa y se puede ampliar en función de la evolución de la situación epidemiológica". Si los casos siguen aumentando es altamente probable que las restricciones sean mayores. El transporte público, señalado como foco de contagios, está en la góndola de posibilidades a incorporar dentro de estas restricciones.

Lo que aquí entra en coalición es el derecho a la salud con el de la libertad para realizar actividades “normales” en tiempos de pre pandemia.

¿Quién controla que tengan el pase sanitario?

“Los organizadores, titulares o responsables de las actividades sujetas a lo dispuesto en el presente decreto, tendrán a su cargo el control de la acreditación del PASE LIBRE COVID”, explica la resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

Son los propios rubros afectados por la medida los que deben hacer cumplir con esa obligatoriedad a riesgo de ser sancionado por el gobierno pero así como no hay manera que el Estado controle directamente a cada ciudadano tampoco hay forma de que lo haga con cada rubro.

En un casamiento ¿los novios le van a pedir el pase sanitario a los invitados y el Estado estará al lado de la torta o cacheando en el carnaval carioca?

Entonces, transitaremos un tiempo de controles insuficientes, de quejas por las restricciones, de nuevos problemas vinculados a esta imposibilidad de realizar un trámite más o menos urgente.

La medida no la inventó Axel Kicillof ni el gobierno nacional. El “pase sanitario” se aplica en otros países como Austría, España, Francia, Hungría, Dinamarca, Portugal, Italia, etc. y Argentina importó la idea. Cada país dispone de más o menos restricciones y también de situaciones conflictivas en torno a esta aplicación.

Es válido plantear que un aumento importante de casos de Covid-19 puede traer restricciones como las ya vividas en la primera y segunda ola: confinamiento, cierre de comercios, trabajo a distancia, etc y el pase sanitario intenta evitar que los contagios se desmadren.

No hay en una pandemia de estas características escenarios felices ni soluciones que conformen a toda la población. A más pandemia, más problemas. La pregunta sin resolver es cómo salimos de esta crisis sanitaria sin precedentes en la historia de la humanidad.