Una de las lista que presenta el Frente de Izquierda en la Provincia está compuesta por Vilma Ripoll y encabezada por Alejandro Bodart. Competirán con la otra propuesta que lleva como precandidatos a Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.

Ads

“De verdad no es solo que somos disonantes sino que tenemos un programa de salida, lo defendemos, lo sostenemos, lo explicamos y además no tenemos compromiso con ninguno de los grandes grupos de poder ni con las grandes corporaciones como pasa con los diputados y los partidos que históricamente gobernaron, el PJ, el Macrismo, que gobernaron la provincia por tantos años”, expresó Ripoll.

En ese sentido, afirmó que “no nos tiembla el pulso para denunciar, para movilizar y para llegar a los lugares donde están haciendo los planteos esenciales y acompañar a los que luchan contra los despidos, los cierres de fábricas, los cierres de clínicas contra todos esos hechos que no es que los trajo la pandemia, la pandemia los agudizó pero era una situación que quedó grave casi catastrófica, social, económica y que también es medioambiental”.

Ads

“De una vez por todas nosotros creemos que hay que tomar medidas drásticas en todos los sentidos, en el sentido de la deuda externa, investigarla y suspender el pago para destinar esa plata para hacer obra pública, para arreglar las escuelas, para arreglar los hospitales”, continuó.

Sobre el área educativa propuso crear “un congreso pedagógico para discutir qué se hace con la educación post pandemia”.

Ads