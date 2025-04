La legisladora de Unión por la Patria encendió aún más la interna del peronismo bonaerense. Susana González aseguró que a su criterio un sector del kirchnerismo tenían como fin “tratar de que el Axel Kicillof sea el Alberto Fernández que tuvimos a nivel nacional”. Eso es “tratar de decir ‘ni el propio espacio acompaña al gobernador Kicillof’ o ‘esto sale mal por culpa del gobernador’”, en referencia a la organización de las elecciones bonaerenses de este año.

“Escuché que esto era culpa del gobernador porque él quería cambiar las reglas electorales y no fue así. Todos sabemos que a nivel nacional con una mayoría automática que va variando en la que intervienen hasta diputados de nuestro propio espacio, a veces, se logró sancionar la boleta única papel en el medio de un proceso electoral que complica el desarrollo eleccionario. Es un proceso que demora. Siempre fue el mismo sistema y este sistema ha dado que gana el peronismo que pierda el peronismo pero esta vez el sistema es mucho más complejo”, sintetizó González.

Puede interesarte

Y enumeró: “Sin embargo hubo un empeño en poder generar trabas a todo esto. Primero se presenta una ley para suspender las PASO, después el gobernador nos pide celeridad y se ha hecho todo para que no haya celeridad. Presentamos un proyecto estableciendo los plazos que no quisieron hacer tratamiento conjunto”.

En ese contexto, se preguntó: “Cinco gobernadores del Partido Justicialista suspendieron las PASO, el problema era que las suspendiera Kicillof. Después me preguntaba si cinco gobernadores del Partido Justicialista desdoblaron, el problema era que las desdoblara Kicillof. Ese es el único problema. 44 intendentes del PJ de la provincia de Buenos Aires pidieron mediante una nota dirigida al gobernador que se desdoblaran las elecciones. Entonces yo me pregunto si somos hombres y mujeres de partido ¿por qué no se respetó lo que pedían esos hombres y mujeres del partido?”.

“He sido oposición en esta cámara y he tenido que aguantarme cuando perdíamos las votaciones porque para eso era oposición, y son las reglas del juego, lo que yo no me puedo tolerar como compañera de este bloque es que nosotros que somos oficialismo que fuimos en una lista con Axel Kicillof gobernador, seamos los que pongamos palos en la rueda, no al gobernador. Lamento mucho que este bloque en mi interpretación actúe como si fuera un bloque de la oposición, por el solo hecho de que le vaya mal al gobernador Axel Kicillof”, lanzó.

Y concluyó: “Estamos yendo en discusiones vanas en un momento terrible de la provincia de Buenos Aires donde todos tendríamos que estar exigiéndole al gobierno nacional que restituya los fondos que le quitaron. Pero para eso no hay unanimidad de voces. La unanimidad de las asociaciones que hay acá dentro son para poner palos en la rueda.”