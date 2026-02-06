La nueva Planta fue diseñada para duplicar la capacidad de tratamiento actual, transformando las instalaciones existentes en una estación de bombeo integrada al nuevo sistema. La obra se emplaza en un predio de más de cuatro hectáreas, donde ya se habían ejecutado trabajos significativos como la excavación para la conformación de cuatro lagunas de tratamiento (dos aireadas y dos de sedimentación), y la adecuación de los terraplenes. Además, se avanzó en el tendido de nuevas cañerías incluyendo un conducto de impulsión de 500 milímetros de diámetro que vincula la Planta actual con la nueva, así como la futura cañería de descarga de los líquidos tratados, informó ABSA mediante un comunicado.

El proyecto contempla también la construcción de una nueva estación transformadora de energía, un área específica de desinfección y todas las cañerías de interconexión necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.

Esta obra, junto a otras en ejecución, forma parte del plan integral de mejoras que ABSA desarrolla para beneficio de las más de 2,6 millones de personas usuarias de los servicios de agua y cloacas en las 95 localidades de la Provincia donde la empresa es prestadora.

