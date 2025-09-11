Tras las elecciones legislativas del último domingo en Patagones, donde Fuerza Patria se impuso con el 41,56% de los votos, el reelecto consejero escolar Darío Ricca se convirtió en el centro de la polémica por un video que compartió celebrando su triunfo.

Ads

En el registro, que comenzó a circular rápidamente en redes sociales y grupos de WhatsApp, Ricca aparece bebiendo whisky, fumando un habano y haciendo comentarios que generaron malestar entre vecinos, docentes y usuarios de las redes locales. “Comer un león deja un tres por ciento de sabor raro en la boca y estoy tratando de sacar ese sabor raro”, dijo el consejero escolar. En otro tramo agregó: “Calculo que con un poquito de habano y whisky añejo se me va a ir el sabor amargo. Salud compañeros y hasta la victoria siempre”.

La grabación, conocida pocas horas después del cierre del escrutinio, provocó críticas inmediatas y se convirtió en uno de los temas más comentados en Patagones. Vecinos y docentes cuestionaron tanto el tono del mensaje como la imagen que proyecta un funcionario vinculado a la educación pública.

Ads

En la página de Facebook de Radio Patagonia Patagones, algunos de los comentarios más destacados fueron:

“Este señor es el electo consejero escolar?? Cuantos vicios, solo le falta la mer..” (Laura Rocha)

(Laura Rocha) “Vergüenza ajena. Este tipo de actitudes no representan a la educación pública” (Daniel Omar Jerez)

(Daniel Omar Jerez) “Me parece una falta de respeto que se presente de esta manera, lo elegimos para que dé ejemplo” (Fabiana Carranza)

En Villalonga Hoy, las críticas también fueron duras:

“Absolutamente incoherente. No tiene dignidad, pues hace este tipo de cosas tan repugnantes” (Teresa Beatriz Lupin)

(Teresa Beatriz Lupin) “Docente, profesor de Historia, DIRECTOR DE LA ESCUELA AGRARIA 'SPEGAZZINI', es un ejemplo claro de la impunidad en nuestro distrito. Sin palabras” (Marta Ruth)

Más allá de la polémica, los resultados electorales en Patagones fueron claros: Fuerza Patria lideró con el 41,56% de los votos, seguida por La Libertad Avanza con 34,26% y Somos Buenos Aires con 16,43%, con el 100% de las mesas escrutadas. El triunfo del oficialismo local refuerza la presencia política del intendente Ricardo Marino y de su espacio en el distrito.

Ads