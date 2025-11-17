La Municipalidad de Patagones repudió un grave ataque vandálico en la rotonda de ingreso a Bahía San Blas, donde fue destruida por completo la Ermita y robada la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás, junto con sus adornos y la reja que la protegía.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado, en medio del temporal que afectó la región y dejó sin energía eléctrica ese sector. Según relató el vecino Ceferino Larrea al portal NoticiasNet, los delincuentes aprovecharon la oscuridad para actuar sin ser vistos. “Destruyeron totalmente la Ermita y robaron la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás”, señaló.

Larrea contó que los responsables actuaron con herramientas, ya que la imagen estaba amurada a la pared. Además, sustrajeron macetas artesanales, flores y banderas. “Lo más llamativo es el destrozo; supongo que ataron la reja a una camioneta y tironearon hasta sacarla, rompiendo todo”, describió.

Desde el Municipio calificaron el episodio como un ataque a un símbolo de fe y tradición de la comunidad maragata, que afecta tanto el patrimonio cultural como el lazo espiritual de los vecinos de la zona. El delegado municipal de Bahía San Blas, Ricardo Marino, acompañó el repudio y pidió a la población mantenerse unida para reconstruir el espacio.

La denuncia fue radicada ante la Patrulla Rural, que ya trabaja para identificar a los autores. La comunidad católica de Patagones expresó su consternación y recordó que este hecho se suma a otros ataques registrados meses atrás en distintos puntos del distrito.

A través de un comunicado firmado por el intendente Ricardo Marino publicado en Facebook, el Municipio reiteró su compromiso con la preservación de los espacios públicos y llamó a rechazar cualquier tipo de vandalismo que atente contra la convivencia y el respeto.