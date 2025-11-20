Patagones: un micrófono abierto dejó expuestos los insultos del presidente del Concejo a un concejal de su bloque
El cruce ocurrió en plena sesión y quedó registrado en la transmisión oficial. El insulto expuso la interna de Fuerza Patria.
Un intercambio tenso. Un insulto al aire. Una sesión que dejó expuesta la interna. Este miércoles, en la 18° sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Carmen de Patagones, el presidente del cuerpo, Carlos Videla, insultó a un concejal de su propio bloque durante la votación de un proyecto.
Según publicó el medio local El Felpudo, el episodio ocurrió mientras se debatía una iniciativa de la concejala María Dolores Patané. En ese momento, el edil Nicolás García, integrante del mismo espacio político Fuerza Patria, decidió abstenerse en la votación. La reacción de Videla fue inmediata y quedó expuesta por un micrófono abierto que captó los insultos dirigidos al concejal.
“Votá negativo la concha de tu hermana Votá negativo boludo. Este es un pelotudo bárbaro”, se le escucha decir a Videla. Todo quedó registrado en la transmisión oficial, sin llamados de atención.
El audio también registró gestos hacia la secretaria legislativa, que entre risas le advirtió: “Callate que se escucha todo”. Lejos de calmar la situación, el comentario confirmó que todo el estruendo interno del bloque estaba saliendo en vivo.
