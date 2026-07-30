En declaraciones televisivas, Patricia Bullrich destacó, de cara a 2027, la importancia de construir un acuerdo político entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otras fuerzas provinciales para lograr consolidar el proyecto oficialista.

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Además, la ex Ministra de Seguridad y actual Senadora se mostró confiada para competir en CABA y resaltó su experiencia en la gestión pública. "Puedo ser candidata en la Ciudad y me tengo una fe bárbara", sostuvo.

Y añadió: "Puede ser una coalición. No es imposible que yo sea candidata. Claro que puedo ser. Estoy probada en la gestión y en algunas muy complejas".

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No obstante, aclaró que las candidaturas dependerán de la estrategia política que decida llevar a cabo el espacio que lidera el presidente Javier Milei. "Hay directores técnicos, como el Presidente", dijo Bullrich.

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