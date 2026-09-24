Patricia Bullrich fue abordada en la calle por periodistas, y ante la consulta de si iría a ver a Lali Espósito este sábado a River, contestó sorprendida: “¿Canta este sábado?”. No obstante sostuvo: “Yo a River no voy, soy de Independiente”.

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Y ante la insistencia de la consulta por si le gustaría ver un show de la artista pop, respondió: “Claro que sí”.

Días atrás, la ex Ministra de Seguridad publicó un video con una canción de Espósito tras sus críticas al interior del Gobierno por las diferencias con el tema Discapacidad. Ahora redobló la apuesta.

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El propio Milei, para criticar a la cantante, la había bautizado “Lali Depósito”, al asegurar que vivía de los pagos del Estado.

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