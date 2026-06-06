La realización del velatorio popular de Carlos "Indio" Solari en Villa Domínico, partido de Avellaneda, tendrá un impacto directo en la circulación vehicular de la región. AUBASA informó que este domingo, desde las 6.00, no se cobrará peaje en toda la Autopista Buenos Aires-La Plata.

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La decisión fue adoptada para facilitar el traslado de los miles de seguidores que se espera lleguen desde distintos puntos de la provincia y del país para participar de la despedida del histórico músico, cuyo velatorio se desarrollará desde las 11.00 en el Parque Domínico.

La medida alcanza a toda la traza administrada por la empresa estatal bonaerense y forma parte del operativo especial organizado para acompañar una convocatoria que promete ser multitudinaria.

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Debido a la realización del velatorio popular del Indio Solari en Villa Dominico, Avellaneda, Aubasa informó que mañana domingo desde las 06 Am no se cobrará Peaje en toda la Autopista Buenos Aires-La Plata.@aleginart @Mariafortaleza @AU_BA_SA @APTTA_ — Ernesto Arriaga (@ernestoarriaga) June 6, 2026

Homenaje en los carteles de la autopista

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, quienes circularon por la Autopista Buenos Aires-La Plata se encontraron además con un emotivo tributo al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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En los carteles electrónicos distribuidos a lo largo del recorrido comenzaron a exhibirse algunas de las frases más recordadas vinculadas a la obra y al universo artístico del Indio Solari.

Entre los mensajes que pudieron verse figuraron expresiones como "Mi único héroe en este lío", "Las despedidas son esos dolores dulces" y "El lujo es vulgaridad", palabras que forman parte del repertorio cultural que acompañó a varias generaciones de argentinos.

La iniciativa fue impulsada por AUBASA, la empresa que administra la Autopista Buenos Aires-La Plata y otras rutas provinciales bonaerenses, y rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron imágenes de los mensajes y destacaron el gesto.