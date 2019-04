A raíz de diversos reclamos de usuarios viales de municipios como Trenque Lauquen o Lobos, por el pago del peaje, desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) señalaron que el sistema de control aplicado desde la década de 1990 es “un impuesto a la circulación”.

“No es un peaje sino un impuesto a la circulación, el sistema de peaje directo de cabina en ruta está concedido para cuando se construye la obra. Una vez terminada sirve para recuperar la inversión con una renta y tarifa razonable, debido a que es un servicio público, y con un camino alternativo libre de pago”, señaló Ricardo Lasca, coordinador del Conaduv a Lanoticia1.com.

Además, precisó que “en nuestro país se implementó algo inédito, que es un disparate porque somos los campeones de las barbaridades, el cual es un sistema de peajes en rutas existentes pagadas con nuestros impuestos y sin ningún camino alternativo”.

“Esto generó una especie de aduana interior, un monopolio natural donde el usuario vial es rehén de la empresa concesionaria sin derecho a reclamo. Lo más grave aún es que estamos pagando una doble imposición: el impuesto al combustible, tasas viales, contribuciones, el RAE (Recurso de Afectación Específica), VTV, uno se pregunta qué más nos quieren cobrar. Dentro de poco vamos a andar en sulqui”, apuntó Lasca.

La autoridad del Conaduv explicó que “no es que uno está en contra del peaje, hay muchos métodos para financiar caminos”. “En Argentina es un disparate y afecta a toda la comunidad porque actúa como un nuevo costo que se traslada a todos los precios de la economía nacional. Es decir, se tenga o no un vehículo, al comprar un sachet de leche, se está pagando un peaje”, aclaró.

¿Qué ocurre si el automovilista no desea pagar la tarifa de un peaje?

Lasca explicó que al decidir no abonar el paso de un control vial, el usuario puede sancionado económicamente. “Con el megadecreto del presidente (Mauricio) Macri no sacaron el único derecho que nos quedaba, que era el ‘quiebre de barrera’. Es decir, se levantaba la barrera cuando había congestión del tránsito. Si uno se demora unas 20 horas en una barrera, la persona pierde el beneficio económico. Quien no desea pagar el servicio porque no le gusta le cobran una infracción de tránsito de 10.500 pesos como una falta grave, como si uno estuviera alcoholizado o drogado”.

Y agregó: “Usted todo lo que está diciendo es ‘no quiero pagar’ como ocurrió en la autopista Rosario-Córdoba, la cual está destruida y la gente se negaba a pagar. O sea, la persona pagó para matarse, ni siquiera tiene derecho a decir ‘el servicio es pésimo’”.

En tanto, el coordinador del Conaduv enfatizó que “el peaje tampoco es un servicio de pago a cuenta porque se abona una ruta que se está construyendo y después tal vez el usuario no pasa más por ahí”. “Que hagan la obra y después la pagamos, es una cosa increíble”, concluyó.