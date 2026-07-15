La eliminación del pago en efectivo en determinadas estaciones de peaje obliga a los conductores a utilizar medios electrónicos o, en caso de no concretar el abono al momento de pasar, regularizar la deuda de manera online. La concesionaria Corresur difundió el procedimiento para consultar y cancelar las pasadas registradas por los sensores, evitando así sanciones por mora.

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La empresa administra un corredor vial de 1.325,17 kilómetros, que conecta los principales accesos del Área Metropolitana de Buenos Aires con los polos productivos del sur bonaerense y los destinos turísticos de la Costa Atlántica.

Según explicó la concesionaria, las cabinas identificadas con la leyenda "esta estación solo acepta pagos electrónicos" dejaron de recibir efectivo. Quienes cuentan con TelePase pueden atravesarlas sin detenerse, ya que el importe se debita automáticamente del medio de pago asociado.

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En caso de que un vehículo pase por una de estas vías sin abonar, el sistema registra automáticamente la patente mediante sensores y lectores, lo que permite regularizar posteriormente el importe sin perder la posibilidad de pagar y evitando multas.

De acuerdo con el mapa difundido por Corresur, las estaciones de peaje del corredor se encuentran en las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, además de los peajes ubicados en Cañuelas, Monte, Olavarría, Tandil y Maipú, sobre las rutas nacionales 3, 205 y 226 que conectan con la Costa Atlántica y el centro de la provincia.

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Cómo regularizar una pasada

El trámite se realiza a través del sitio oficial de Corresur, donde existe un acceso específico para consultar deudas por pasadas registradas.

Para iniciar el proceso, el titular del vehículo deberá completar un formulario con:

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Patente del vehículo.

Nombre y apellido del titular.

DNI o CUIT.

Teléfono de contacto.

Correo electrónico.

Una vez validados los datos, el sistema mostrará las pasadas pendientes asociadas a la patente. El usuario podrá seleccionar cuáles desea cancelar y elegir un medio de pago digital para saldar la deuda.

La empresa indicó además que la plataforma integra información de otros corredores viales que utilizan la misma tecnología, por lo que también permite consultar pasadas pendientes registradas en esas concesiones. De esta manera, los conductores pueden centralizar la consulta y el pago de distintas deudas desde un único portal.