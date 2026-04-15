El Honorable Concejo Deliberante de Pehuajó aprobó la Ordenanza Nº 67/26 que establece la prohibición de apertura de supermercados los días domingo en todo el distrito, en una medida que reaviva el debate sobre derechos laborales y actividad comercial.

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La medida contó con el respaldo del bloque oficialista que responde al intendente Pablo Zurro, mientras que los sectores de la oposición decidieron no acompañar el proyecto.

La iniciativa surgió del Sindicato de Empleados de Comercio y luego fue trasladada e impulsada hacia el ámbito legislativo por Mateo Rossi, actual Coordinador Regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia en la Zona IV.

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“La defensa del descanso dominical no es solo una regulación del comercio, es una medida de justicia social que protege la dignidad del trabajador y fortalece su vida familiar”, expresó Rossi a través de sus redes sociales.

Desde la oposición votaron en contra y cuestionaron el impacto de la medida en la actividad comercial.

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