Un violento episodio ocurrido en el balneario 13 “Ibiza”, ubicado en Punta Mogotes, Mar del Plata, se volvió viral en las últimas horas tras la difusión de varios videos en TikTok que muestran una pelea entre clientes y personal del lugar.

Las imágenes fueron publicadas por las cuentas @ayelennahir.okk y @ailuufernaandezzz, y rápidamente circularon por redes sociales, donde despertaron una fuerte discusión entre usuarios sobre el uso de música, el consumo en espacios públicos y el accionar del staff del balneario.

Según explicó Ayelén Nahir, una de las usuarias que subió los videos, el conflicto se inició mientras su grupo de amigos esperaba la comida en una carpa del balneario, escuchando música desde un parlante portátil. Siempre de acuerdo a su testimonio, un hombre identificado como “El Chileno”, humorista, se habría acercado de manera intempestiva para exigir que apagaran la música.

Foto: captura Tik Tok

Tras ese primer reclamo, el grupo redujo el volumen, pero minutos después recibió un nuevo pedido para apagarla por completo. En ese contexto, intervino personal del balneario, que les ofreció cambiarse de sector si querían continuar escuchando música, propuesta que —según relataron— no pudieron aceptar de inmediato porque aguardaban la llegada de la comida y de otros integrantes del grupo.

Siempre de acuerdo al relato de la tiktoker, la situación escaló cuando, ya con todos reunidos, habría aparecido el dueño del balneario, quien los increpó y los acusó de estar fumando marihuana y escuchando música, lo que derivó en una discusión más intensa que terminó en golpes, empujones y gritos, parte de los cuales quedaron registrados en los videos viralizados. Finalmente, a raíz del hecho tuvo que intervenir la policía.

