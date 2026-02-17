Pelea entre Castañeira y Adorni por el campamento anticapitalista: "Lograron que todos sus votantes salgan en una foto"
La dirigente del espacio trostkista Nueva Más destacó "el 6° Campamento Anticapitalista Internacional". Y añadió: "Tiemblan Milei, Adorni y todos los liberfachos". El Jefe de Gabinete le contestó con una chicana.
“Explota el 6° Campamento Anticapitalista Internacional del ¡Ya Basta! Acá está la juventud que se organiza contra la derecha y por una salida anticapitalista. ¡Tiemblan Milei, Adorni y todos los liberfachos!”, destacó Manuel Castañeira en redes sociales.
El Jefe de Gabinete salió al cruce: Lograron lo que nadie: todos sus votantes salieron en una misma foto. Nuevo récord Guinness".
Y la dirigente del Nueva Más replicó: “Manuel, qué envidioso. ¿Será porque la ideología liberfacha no pega en la juventud? Besitos anticapitalistas”.
