“Explota el 6° Campamento Anticapitalista Internacional del ¡Ya Basta! Acá está la juventud que se organiza contra la derecha y por una salida anticapitalista. ¡Tiemblan Milei, Adorni y todos los liberfachos!”, destacó Manuel Castañeira en redes sociales.

El Jefe de Gabinete salió al cruce: Lograron lo que nadie: todos sus votantes salieron en una misma foto. Nuevo récord Guinness".

Y la dirigente del Nueva Más replicó: “Manuel, qué envidioso. ¿Será porque la ideología liberfacha no pega en la juventud? Besitos anticapitalistas”.

