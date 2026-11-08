Una disputa por la posesión de un terreno derivó en un violento enfrentamiento entre más de 15 personas que terminó con disparos de arma de fuego, daños materiales y un joven detenido en Bahía Blanca.

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Según informó el medio el medio local La Brújula 24, el hecho se produjo en Eduardo Sívori al 4000, cuando efectivos del Comando de Patrullas que realizaban tareas preventivas encontraron a dos grupos enfrentándose con palos y piedras.

La magnitud del conflicto obligó a solicitar refuerzos policiales para controlar la situación. Al llegar, los uniformados encontraron una camioneta Nissan X-Trail con importantes daños en los vidrios y la carrocería. Parte de los participantes abandonó el lugar a bordo de un colectivo.

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En medio del procedimiento, uno de los involucrados volvió a atacar el vehículo con una piedra y luego intentó escapar corriendo. Sin embargo, fue interceptado por los efectivos e identificado como Diego Agustín Bernachea, de 25 años.

Disparos y un intento de atropello

De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, el joven habría amenazado de muerte a un hombre de 46 años y efectuado cuatro disparos en su dirección. Ninguno de los proyectiles llegó a alcanzarlo.

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También habría apuntado y disparado contra otro hombre de 29 años, quien tampoco sufrió heridas.

La acusación incluye además un episodio de mayor gravedad: Bernachea habría intentado atropellar con un vehículo al hombre de 46 años, aunque no consiguió embestirlo.

Las primeras averiguaciones policiales determinaron que el enfrentamiento habría comenzado por un conflicto entre ambos grupos relacionado con la posesión de un terreno.

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Intervención judicial

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una piedra que habría sido utilizada para provocar daños y la camioneta Nissan X-Trail, que quedó incorporada a las actuaciones.

El joven detenido fue puesto a disposición de la UFIJ N° 15, imputado por abuso de armas, amenazas agravadas, lesiones y daño.

La investigación quedó vinculada a las actuaciones realizadas por personal de la Subcomisaría Harding Green, que busca esclarecer las circunstancias del violento enfrentamiento.