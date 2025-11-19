El futbolista del Ascenso Jonathan Smith, mediocampista de General Lamadrid, relató el dramático momento en el que un hombre le clavó una llave de auto en la cabeza durante una pelea en un torneo de fútbol femenino en Berazategui. “No sabían si podían salvarme. Por suerte lo puedo contar”, dijo tras recibir el alta del Hospital Evita Pueblo.

Ads

El hecho ocurrió el miércoles pasado en el club barrial Gimnasia y Esgrima de Villa España, donde Smith dirige la categoría Sub 16 de Estrella de Plátanos, equipo en el que también juega su hija. Una discusión entre la adolescente y una rival escaló rápidamente y derivó en una gresca entre familiares. En medio del caos, el jugador terminó herido de gravedad.

“Fueron dos o cinco minutos, no lo puedo creer”, recordó. “Estábamos separando a las chicas. Nosotros no podemos tocarlas, solo ordenar. Cuando me doy vuelta, me pegan un cabezazo y empiezan a agredirme”. Smith explicó que en ese momento tenía a su hija desvanecida en brazos y solo pensaba en que “no lastimen a mi familia”.

Ads

Puede interesarte

La agresión fue tan irracional como rápida. El impacto de la llave ingresó dos centímetros en su cráneo. “Cuando me mostraron la radiografía, no lo podía creer. Me angustié mucho”, señaló al diario Clarín. Su esposa evitó que intentara quitarse la herramienta de la cabeza, como se ve en un video que circuló en redes sociales.

El atacante —un hombre de unos 40 años— fue detenido minutos más tarde, acusado de tentativa de homicidio. Smith contó que lo conocía desde hacía tiempo: “Hemos charlado. Nunca me lo esperé. Cuando reaccioné, ya me había pegado y tenía la llave clavada”.

Ads

Durante su internación, casi sin acceso al celular, recibió mensajes de apoyo del equipo que dirige. “Las chicas estaban angustiadas. Traté de transmitirles tranquilidad”, dijo. También tuvo una difícil conversación con su hija: “Le expliqué que no fue culpa de ella”.

Antes de la operación, el equipo médico le advirtió los riesgos. “Me dijeron que no sabían si podían salvarme como querían. Fue duro tener que contárselo a mi hija y a mi mujer”. Ya fuera de riesgo, continuará un tratamiento ambulatorio y la próxima semana le retirarán los puntos.

Smith, que también trabaja como chofer de aplicaciones, es un nombre conocido en el fútbol metropolitano. Debutó en 2011 en Claypole y pasó por El Porvenir, Deportivo Paraguayo, Victoriano Arenas, Ituzaingó y Berazategui, entre otros. Hoy integra el plantel de Lamadrid, que este año disputó el Reducido por el ascenso a la B Metropolitana.