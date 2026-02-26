"No jodan más con que Argentina está cara. La nueva Argentina del Presidente Javier Mileies valiosa y cada vez más extranjeros eligen visitar nuestro país", expresó Daniel Scioli, levantando un sinnúmero de críticas.

Ads

A las réplicas se sumó su propio hermano, José ‘Pepe’ Scioli, quien en redes adjuntó la factura de un bar para dos personas por más de 135 mil pesos y lanzó: “Re barata… Ay, Dios”.

Ésta no es la primera vez que Pepe cuestiona a Daniel desde que este último devino en libertario. En su momento se había burlado del desembarco del motonauta al Gabinete de Milei: “Cuál es la diferencia de ser candidato a presidente por el Frente para la Victoria a ministro de LLA? No la ven”, ironizó.

Ads

Ads