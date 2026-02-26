Pepe Scioli cargó contra su hermano Daniel por los precios en Argentina
El funcionario del Gobierno de Javier Milei y ex Gobernador bonaerense había salido a declarar: "No jodan más con que Argentina está cara". Su hermano, y otrora ladero, lo cruzó.
"No jodan más con que Argentina está cara. La nueva Argentina del Presidente Javier Mileies valiosa y cada vez más extranjeros eligen visitar nuestro país", expresó Daniel Scioli, levantando un sinnúmero de críticas.
A las réplicas se sumó su propio hermano, José ‘Pepe’ Scioli, quien en redes adjuntó la factura de un bar para dos personas por más de 135 mil pesos y lanzó: “Re barata… Ay, Dios”.
Ésta no es la primera vez que Pepe cuestiona a Daniel desde que este último devino en libertario. En su momento se había burlado del desembarco del motonauta al Gabinete de Milei: “Cuál es la diferencia de ser candidato a presidente por el Frente para la Victoria a ministro de LLA? No la ven”, ironizó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión