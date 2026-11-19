A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un lugar que combina paisajes del Delta del Paraná, tradiciones rurales y una propuesta recreativa para todas las edades. Se trata de Pequeña Holanda, un establecimiento de 43 hectáreas ubicado en el partido de Escobar, ideal para quienes buscan alejarse del ritmo urbano y disfrutar de una jornada al aire libre.

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El predio se encuentra en el cruce del Río Luján con la Ruta 25. Para llegar desde Panamericana hay que ingresar a Escobar, tomar el camino hacia Paraná de las Palmas, atravesar la zona de El Cazador y recorrer aproximadamente ocho kilómetros. El establecimiento está señalizado sobre la izquierda.

Un paisaje natural con historia holandesa

Pequeña Holanda tiene una historia particular. En 1962, una comisión de técnicos e ingenieros provenientes de Países Bajos llegó a la Argentina para estudiar la posibilidad de construir un polder, un sistema de contención de agua utilizado en Holanda para aprovechar terrenos bajos y evitar inundaciones.

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El proyecto original contemplaba instalar una colonia agrícola para unas 100 familias holandesas, con producción de hortalizas, frutas y lácteos, además de un pueblo central. Aunque la iniciativa nunca llegó a concretarse por cuestiones políticas y económicas, sus estudios sirvieron como inspiración para el desarrollo del actual establecimiento.

El campo está dividido en dos sectores: 33 hectáreas de reserva ecológica, donde se conserva la vegetación y fauna característica del Delta, y otras 10 hectáreas acondicionadas para las actividades recreativas y las instalaciones.

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El sistema de polder permite proteger esta última superficie de las crecidas del río mediante un terraplén de tierra de entre dos y tres metros de altura.

Un día de campo con asado y actividades para toda la familia

La experiencia comienza con una recepción que incluye empanadas y vino patero. También hay propuestas tradicionales como el campeonato de sapo, junto con relatos y anécdotas sobre la historia del establecimiento.

Uno de los momentos centrales es el almuerzo, que puede realizarse en el parque o en el salón, según las condiciones climáticas. La propuesta gastronómica incluye parrilla libre, mesa de fiambres y platos fríos, ensaladas, guarniciones y postre. Las bebidas se abonan según la carta.

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Durante la tarde, las familias pueden elegir entre distintas actividades o simplemente descansar bajo la arboleda, utilizar las reposeras y disfrutar del entorno natural.

Para los chicos hay visitas guiadas a la granja, paseos en carro, actividades de amasado y horneado de pan en horno de barro y pequeñas clases de equitación criolla.

También se ofrecen espacios para practicar fútbol, vóley y tejo, además de recorridos por los senderos de la reserva.

Cabalgatas, pesca y aventuras en el Delta

La propuesta de Pequeña Holanda incluye alternativas para quienes buscan una jornada más activa.

Entre las principales actividades se encuentran:

Piscina: cuenta con una pileta de agua salada de 6 por 12 metros, solárium de arena, sombrillas y reposeras.

Pesca: se puede practicar desde la costa o el muelle. Según la época del año, es posible encontrar bogas, bagres, sábalos, carpas, tarariras y otras especies.

Cabalgatas: hay caballos y ponies para alquilar por hora, además de recorridos guiados por la zona.

Paseos náuticos: se pueden alquilar botes y navegar por el canal que conecta con el Río Luján y el Delta.

Deportes: las instalaciones cuentan con canchas de fútbol y vóley de uso gratuito, con reserva de turno.

Aventura: hay palestra de escalada, tirolesa para adultos y chicos y un parque aéreo.

Además, es posible contratar cabalgatas guiadas por la costa del Río Luján y excursiones en kayak hacia el Delta.

Avistaje de aves, yoga y propuestas especiales

El entorno natural también permite desarrollar actividades vinculadas con la educación ambiental y el bienestar.

La reserva cuenta con una importante variedad de aves, entre ellas zorzales, cardenales, horneros, teros, garzas, patos silvestres, chajáes y caranchos. Los senderos internos permiten realizar recorridos para observar distintas especies en su hábitat.

Mediante reserva previa también se organizan cursos de supervivencia, jornadas de meditación y yoga, ciclismo de travesía y competencias de vehículos 4x4.

En fechas patrias, el establecimiento suele incorporar actividades vinculadas con las tradiciones argentinas, como jineteadas, carreras de sortija, juegos de riendas y destrezas criollas.

Para quienes quieran prolongar la jornada, la cafetería ofrece tortas, masas típicas, sándwiches de campo, picadas, cervezas, cafés y tés, una alternativa para disfrutar de los atardeceres antes de regresar a casa.

Un destino para escapadas de fin de semana

Pequeña Holanda abre sus puertas especialmente los sábados, domingos y feriados, con una propuesta orientada a familias, grupos de amigos y visitantes que buscan combinar descanso, gastronomía y actividades al aire libre.

Su cercanía con Buenos Aires, el entorno característico del Delta y la variedad de experiencias disponibles lo convierten en una alternativa para quienes quieren disfrutar de un día diferente sin realizar un viaje largo.

Contacto y consultas: los interesados pueden conocer más sobre las actividades y las propuestas del establecimiento a través de su cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/pequenaholanda/.