Laura Sanguino tiene 46 años y conoce de memoria el camino hacia la Basílica de Luján. Esta es su 31° peregrinación: comenzó cuando tenía apenas 15 años, cuando decidió caminar para pedir por su papá, un camionero que sufría frecuentes accidentes en la ruta.

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“Tenía 15 cuando vine por primera vez por mi papá. Él es camionero y constantemente tenía accidentes en la ruta. Tenía mucho miedo de perderlo, de perder a mi papito”, contó, según relató Clarín.

Con el paso de los años, la peregrinación quedó incorporada a su vida. Pero hubo una historia que marcó especialmente su vínculo con la Virgen. “A mí me costó muchísimo tener a mi hijo. Perdí dos embarazos después de él. Le pedí tanto, tanto, a la Virgen”, relató Laura.

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En medio de ese proceso, le detectaron células cancerígenas en el útero. Poco después descubrió que estaba embarazada. La alegría duró poco: según contó, el médico le advirtió que el bebé no sobreviviría y que debía realizar controles periódicos para detectar cuándo dejara de latir su corazón.

Mientras atravesaba el embarazo, su marido fue hasta Luján para pedir por ella y por el bebé. “Mi esposo fue a pedir a Luján, habló con los curas de allá y le dieron el aceite de la lámpara de la Virgen y yo todas las noches rezaba y me pasaba el aceite por la panza”, recordó.

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Finalmente, el embarazo llegó a término y el niño sobrevivió. “Me dice: ‘Va todo encaminado’ y me pregunta: ‘¿Vos sos creyente?’. Le respondo que sí y él me dice ‘porque esto es un milagro, no puede estar vivo’”, relató Laura.

Hoy su hijo Manuel tiene 10 años y lleva ese nombre en honor al negrito Manuel de la Virgen. Laura, mientras tanto, volvió una vez más a caminar hacia Luján, como lo hace desde aquella primera peregrinación a los 15 años.