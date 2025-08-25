Pérez Millán celebró este sábado su 117° aniversario con una jornada llena de festejos y actividades para toda la familia. Desde temprano, las calles se colmaron de vecinos y visitantes que se acercaron para participar de los actos y disfrutar de los espectáculos.

El acto protocolar incluyó palabras de Mauro Poletti, quien felicitó a la comunidad y destacó la importancia del trabajo conjunto: “Pérez Millán es su gente, sus maestros, el club San Martín, el Centro de Jubilados, Pérez Millán es la fuerza de su comunidad, gracias por dejarnos ser parte de este aniversario”.

El evento continuó con un desfile cívico-criollo, que contó con la participación de Centros Tradicionalistas de localidades vecinas como San Nicolás, San Pedro y Capitán Sarmiento. Antes, la cantante lírica y tallerista municipal interpretó de manera magistral el Himno Nacional.

Más tarde comenzaron los festejos por el Día del Niño, con shows de Mundo Arlequín y Menú Infantil, además de actividades recreativas para los más pequeños.

El público también disfrutó de presentaciones musicales de Sentir Montielero, El Polaco Cantor y Ernestina Niz, mientras que Flor Álvarez, artista que se hizo conocida en redes sociales, se llevó todos los aplausos con su carisma y talento.

Como es tradición, la feria de artesanos, emprendedores y gastronómicos se mantuvo activa durante toda la jornada, con locales y puestos repletos de visitantes que recorrieron y disfrutaron de la propuesta completa.