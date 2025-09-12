Con gran expectativa, este jueves abrió sus puertas la 86° Expo Rural Pergamino, que se extenderá hasta el domingo en el predio de la Sociedad Rural. La muestra reúne campo, ciudad, entretenimiento y tradición, con propuestas que incluyen exposición ganadera, caballos criollos, espectáculos en vivo, paseo comercial, gastronomía, automotrices y tecnología aplicada al agro.

La entrada fue libre y gratuita durante la primera jornada, mientras que viernes, sábado y domingo tendrá un costo de $6.000. Según informaron los organizadores, habrá sorteos sorpresa y el domingo se entregará como premio una moto. Además, ingresan gratis jubilados con carnet, menores de 12 años y personas con discapacidad.

De acuerdo a lo que informaron desde la Sociedad Rural, el sábado a las 11.00 será la inauguración oficial, seguida por el Desfile de Campeones a las 14.30. El domingo, la despedida incluirá shows musicales y propuestas familiares. “La exposición es de todos, se hace en conjunto con todo Pergamino”, destacó Pedro Jacquelin, presidente de la Sociedad Rural.

El evento llega en un clima político particular: a casi una semana de las elecciones de medio término, donde el peronismo volvió a imponerse en Pergamino tras varios años. El frente Fuerza Patria, encabezado por Javier Masagué, logró más del 30% de los votos y se quedó con el primer lugar.

En segundo puesto quedó Gustavo Ciuffo, del partido Hechos, espacio liderado en la Provincia por los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, actuales referentes de San Nicolás. En tercer lugar se ubicó Ezequiel Montenegro, de La Libertad Avanza. Más atrás quedaron Sergio Bocanegra, de Idear, y Mariano Crespi, del sector libertario.

