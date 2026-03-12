Un hombre fue detenido en Pergamino luego de robar una bolsa de papas de 20 kilos de una verdulería ubicada en el barrio 27 de Noviembre.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto fue aprehendido en flagrante delito por personal de la brigada motorizada de la Policía Local mientras realizaban un patrullaje preventivo por la zona.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar la bolsa de papas de 20 kilos que había sido sustraída momentos antes del comercio.

Según informó el medio regional RADIO FM ALPHA 100.5 , el hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras se iniciaron las actuaciones correspondientes por el hecho.

