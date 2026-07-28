El Concejo Deliberante de Pergamino distingue este martes 28 de julio al periodista Gustavo Pérez Ruiz con el reconocimiento de "Pergaminense Sobresaliente", una de las máximas distinciones que otorga el cuerpo legislativo local a vecinos por su trayectoria y aporte a la comunidad.

Ads

La ceremonia se realiza a las 16.30 en el primer piso del Palacio Municipal y es abierta al público.

Puede interesarte

La distinción fue otorgada mediante la Resolución 3418/26, que destaca la extensa carrera de Pérez Ruiz en el periodismo pergaminense, su compromiso con la formación de nuevas generaciones de profesionales de la comunicación y su contribución a la preservación de la historia de los medios locales.

Ads

A lo largo de décadas, Gustavo Pérez Ruiz se consolidó como una de las referencias del periodismo de Pergamino, desarrollando una intensa labor vinculada a la cobertura de la actualidad de la ciudad y al acompañamiento de quienes se iniciaron en la profesión.

Del acto participan autoridades municipales, concejales, colegas, familiares y representantes de distintas instituciones de la comunidad. El homenaje busca reconocer el legado de uno de los periodistas más representativos de Pergamino y poner en valor su aporte a la comunicación local.

Ads