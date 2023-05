El intendente, Javier Martínez anunció que, en un trabajo conjunto con la estructura de la Provincia de Buenos Aires, se logró instalar en Pergamino una Escuela de Policía que comenzará a funcionar a partir del 1 de agosto de este año.

La iniciativa se concretó tras muchas gestiones realizadas por el Secretario de Seguridad y el Jefe Departamental, Mario Demaestri y fue anunciado por el mandatario local en un acto al que asistió también el Secretario de Seguridad, Ignacio Doddi.

La Escuela de Formación Policial que funcionará como una filial descentralizada de la Juan Vucetich, estará bajo la dirección del Subcomisario, Mario Umbides, ( ex director de la escuela de Chivilcoy). La inscripción comienza el próximo lunes 29 de mayo

y el cupo es de 220 cadetes.

Al respecto, Martínez expresó que esto permitirá “en el futuro contar con mayor personal de seguridad y también poder perfeccionar y jerarquizar nuestros policías, ya que la idea es tener un centro que sobresalga y que los policías sean de los mejores formados en la Provincia”.

En este sentido, el intendente hizo hincapié en que "los pergaminenses estamos haciendo un esfuerzo para lograr una policía más eficiente y más cercana a los vecinos; un esfuerzo compartido con la Provincia. Poder tener un centro de formación policial, es algo que va a beneficiar a Pergamino por mucho tiempo, porque buscamos que permanezca".

Por su parte, Ignacio Doddi manifestó que “Pergamino no tiene la cantidad de efectivos que necesitamos, esta es una problemática que no solamente tiene nuestra ciudad, sino un montón de municipios del Interior que hace más de cuatro años que no reciben efectivos policiales”.

Y agregó: “Entendemos que la Escuela de Policía es una de las posibilidades que tenemos para mejorar esta problemática y agradecemos al Ministerio de Seguridad y a la Departamental por esta posibilidad”.

En tanto que el Jefe Departamental, destacó que “esta escuela permitirá que los cadetes tengan una formación centralizada en la problemática local, como también mayor acercamiento al vecino. Esto también nos va a permitir incrementar la fuerza operativa de la policía de seguridad que es muy poca y no alcanza para cubrir los eventos de seguridad que esta ciudad necesita”.

“Actualmente contamos 232 efectivos algunos de los cuales se encuentran con carpeta médica o afectados a servicios generales, por lo que disponemos sólo de 130 para atender la demanda de la ciudad”, aseveró Demaestri . Y agregó: “La Escuela de Policía en Pergamino es una ventaja increíble para los jóvenes que quieran sumarse a la fuerza”

Cómo inscribirse:

A partir del 1° de agosto, los cadetes se alojarán en el predio de Pionner, donde realizarán su entrenamiento físico en el Circuito Panorámico y sus prácticas con armas en las instalaciones del Tiro Federal.

La inscripción comienza el lunes 29 de mayo y se hará a través de la página web del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires: https://www.mseg.gba.gov.ar/.

Para mayor asesoramiento o información, el interesado también puede acercarse personalmente a la Departamental Pergamino, ubicada en calles Alsina y Alberti.

Requisitos:

-Ser argentino nativo, naturalizado o por opción.

-Tener entre 17 a 29 años de edad (29 años al momento de incorporación a la Escuela de Policía).

-Poseer condiciones de moralidad y buenas costumbres.

-Haber finalizado el nivel secundario, en los términos de la Ley N° 13688 o equivalente, conforme lo establezca la reglamentación.

-Responder a las aptitudes psicofísicas establecidas.

-Suscribir, en el caso de los egresados de los Institutos de formación policial de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, el compromiso de prestar servicios en la Institución por un período de tres (3) años